ЗСУ заявили про загострення ситуації на півдні: чи є загроза для Запоріжжя

Володимир Путін. / © ТСН.ua

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Війська Російської Федерації активізували штурмові дії на Запорізькому напрямку. ЗСУ повідомляють про загострення ситуації та збільшення кількості атак на південні позиції українських оборонців.

Про це заявив речник сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що Запорізька область - важливий геополітичний регіон для Росії. Зокрема, Москва прагне зміцнити свої позиції в цьому районі перед можливими переговорами щодо перемир’я чи припинення вогню.

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"Росіяни хочуть отримати якнайбільше фори або якнайбільше просунутися далі у Запорізькій області. Якщо матимуть змогу, навіть вийти на адмінкордони", - наголосив Волошин.

За його словами, ситуація на півдні України, зокрема в Запорізькій області, стає більш напруженою через загострення бойових дій. Окупанти накопичили сили для проведення штурмових дій малими групами піхоти.

Волошин пояснює, що цю тактику росіяни застосовують і на інших напрямках. Вона дає певний результат в Запорізькій області. Зокрема, на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках. За останні кілька днів, починаючи з весни, кількість таких атак значно зросла.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ назвали головну мету окупантів. Зокрема, точка напруги - це район населеного пункту Дворічна, це на північ від Куп'янська.

Дата публікації 08:11, 26.03.25 Кількість переглядів 2009 Мусієнко розкрив усі карти перемовин з росіянами! Для чого Путін затягує перемир'я насправді?!