ЗСУ "закобзонили" 58 окупантів та збили ворожий Су-25 на Південному напрямку - ОК "Південь"

Українські захисники минулої доби добре відпрацювали на півдні.
В результаті списки росіян скоротилися на 58 осіб, а ворожа авіація втратила один літак.
Про це повідомляють в ОК "Південь".
"Авіацією ЗСУ по ворогу нанесено 5 ударів. А підрозділами протиповітряної оборони знищено безпілотного розвідника типу “Орлан-10” в Херсонському районі, а згодом в Баштанському районі Миколаївщини збитий ворожий штурмовик Су-25. Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань, уразивши, зокрема контрольно-спостережний пункт та склад з боєприпасами в Бериславському районі Херсонщини", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що "відмінусовано" 58 рашистів, танк та ще 7 одиниць автомобільної техніки. Решта результатів дорозвідуються.
Нагадаємо, що на Херсонщині російські окупанти спробували провести наступальну операцію танками.
Читайте також:
- "Ні підготовки, ні стрільбищ, ніх*я": мобілізовані росіяни, ледь не плачучи, розповідають, що їх одразу відправили на фронт (відео)
- "Проковтнуть": вісник апокаліпсису Медведєв видав "фонтан діарейної демагогії" про використання РФ ядерної зброї
- В Москві члени мобілізаційної комісії виламують в будинках замки та вибивають двері, щоб вручити повістки - депутат Мосміськдуми