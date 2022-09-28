ЗСУ "закобзонили" 58 окупантів та збили ворожий Су-25 на Південному напрямку - ОК "Південь"

Українські захисники минулої доби добре відпрацювали на півдні.

В результаті списки росіян скоротилися на 58 осіб, а ворожа авіація втратила один літак.

Про це повідомляють в ОК "Південь".

"Авіацією ЗСУ по ворогу нанесено 5 ударів. А підрозділами протиповітряної оборони знищено безпілотного розвідника типу “Орлан-10” в Херсонському районі, а згодом в Баштанському районі Миколаївщини збитий ворожий штурмовик Су-25. Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань, уразивши, зокрема контрольно-спостережний пункт та склад з боєприпасами в Бериславському районі Херсонщини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "відмінусовано" 58 рашистів, танк та ще 7 одиниць автомобільної техніки. Решта результатів дорозвідуються.

Нагадаємо, що на Херсонщині російські окупанти спробували провести наступальну операцію танками.

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