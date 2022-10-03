ЗСУ знищили чотири десятки окупантів та збили ворожий вертоліт - ОК "Південь"

Українські захисники збили ворожий гелікоптер на Херсонщині.
На південному напрямку минулої доби було спекотно. ЗСУ завдали влучних ударів з артилерії по ворожих позиціях та збили ворожий гелікоптер.
Про це повідомляють в ОК "Південь".
"Нашою авіацією нанесено 7 ударів по ворогу, силами протиповітряної оборони в Бериславському районі збитий ворожий ударний гелікоптер Ка-52. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 340 вогневих завдань. Знищено 40 рашистів, 2 танки та 7 одиниць іншої авто-бронетехніки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Збройні сили України підтвердили звільнення села Торське Донецької області.У Мережі почали публікувати фотографії військовослужбовців ЗСУ з прапором України біля стели у селищі Торське.
Читайте також:
- "Били по нас всім, чим можна": троє танкістів ЗСУ врятувалися з охопленого вогнем танка і пожартували про спалені брови (відео)
- Почалося "велике тактичне перегрупування": ЗСУ показали, як росіяни дають драпака з котла під Лиманом (відео)
- "Забирають їжу в собак": маленька українка розчулила і насмішили Мережу міркуваннями про побут бійців ЗСУ (відео)