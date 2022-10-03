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ЗСУ знищили чотири десятки окупантів та збили ворожий вертоліт - ОК "Південь"

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ЗСУ знищили чотири десятки окупантів та збили ворожий вертоліт - ОК "Південь"

Фото: МВС

Українські захисники збили ворожий гелікоптер на Херсонщині.

На південному напрямку минулої доби було спекотно. ЗСУ завдали влучних ударів з артилерії по ворожих позиціях та збили ворожий гелікоптер.

Про це повідомляють в ОК "Південь".

"Нашою авіацією нанесено 7 ударів по ворогу, силами протиповітряної оборони в Бериславському районі збитий ворожий ударний гелікоптер Ка-52. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 340 вогневих завдань. Знищено 40 рашистів, 2 танки та 7 одиниць іншої авто-бронетехніки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Збройні сили України підтвердили звільнення села Торське Донецької області.У Мережі почали публікувати фотографії військовослужбовців ЗСУ з прапором України біля стели у селищі Торське.

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