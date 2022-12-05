ЗСУ "закобзонили" окупантів в місці їх дислокації під Якимівкою на Запоріжжі

На Запоріжжі окупантам "прилетіло" від ЗСУ.

В районі Якимівки на окупованій частині Запорізької області ЗСУ влаштували "феєрверк" для окупантів. У місце їхньої дислокації стався "приліт".

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"Підтверджено ураження Силами оборони району зосередження живої сили ворога в Якимівському районі Запорізької області. Втрати противника складають до 30 військовослужбовців пораненими та понад - 10 мертвими", - йдеться в повідомленні.

Також українські пілоти протягом минулої доби завдали 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 1 удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника. Також Сили оборони збили ворожий гелікоптер Ка-52 та 4 БПлА окупантів.

Нагадаємо, що впродовж двох днів до 70 поранених та понад 230 загиблих російських загарбників доправлено до лікарняних закладів тимчасово окупованих населених пунктів Донеччини та Луганщини.

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