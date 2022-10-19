ЗСУ закріплюються на Херсонщині: в ОК "Південь" розповіли про стан справ у звільнених населених пунктах

Збройні сили України закріплюються на звільнених територіях Херсонщини. Росіяни продовжують здалека обстрілювати область, проте Україна вже має плани щодо повернення цих територій до життя.

Про це розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ми продовжуємо закріплюватися на територіях, які вже вивільнено. Є плани з просування, але поки що інформація про реалізацію цієї частини військової операції абсолютно таємна. Ворог продовжує дистанційну контрбатарейну протидію, обстріли на далеких відстанях та застосування авіаційних ударів", — розповіла Гуменюк.

Зокрема, цієї ночі ворог намагався відпрацювати по позиціях українських захисників гелікоптерами Мі-8, а вже на ранок ЗСУ приземлили ворожий гелікоптер Ка-52.

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Загалом на звільнени територіях зруйнувано від 40 до 80% будівель. Росіяни замінували багато об’єктів під час свого відступу, тому повертатися до деокупованих населених пунктів поки небезпечно.

"Дуже багато площ заміновано ворогом при відступі. Тому дуже важливо, щоб люди не поспішали повертатися у деокуповані населені пункти, а дали можливість завершити стабілізаційні заходи. А також, щоб перебували на зв’язку з місцевими адміністраціями, щоб знати чи є газ, електроживлення, водопостачання", — пояснила Гуменюк.

Гуменюк наголосила, що Збройні сили України на відміну від російських окупантів не нищать будівлі з місцевими жителями, їхні домівки та об’єкти інфраструктури. Українська артилерія працює точно і лише по ворожих цілях.

Нагадаємо, мешканців Херсона просять підготувати укриття через можливі провокації російських військових. Жителів міста закликають скласти "тривожну валізку" та запастися водою і їжею на кілька діб.

Окупанти тікають з Херсонщини через страх перед ЗСУ

Російський гауляйтер Херсонської обалсті Володимир Сальдо 18 жовтня оголосив про переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра через так звану небезпеку затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Окупанти вигадали, що відповідний "теракт" планують ЗСУ.

Вже наступного дня, 19 жовтня, колаборант Сальдо повідомив, що в'їзд для цивільних до Херсонської області закривається на сім днів.

Того ж дня новоспечений командувач війною РФ проти України генерал Сергій Суровікін визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою" та попередив про можливість ухвалення "непростих рішень".

За припущеннями мера Мелітополя Івана Федорова, росіяни готують примусову депортацію з Херсона, бо хочуть заселити місто лояльними до РФ жителями.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав, що окупанти можуть піти з правого берега Дніпра, але вцілілі там війська можуть бути кинуті у новий наступ на Київ або перекинуті на Донецький напрямок.

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