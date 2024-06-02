ЗСУ заміновують кордон з РФ на Харківщині за допомогою дронів: як це відбувається

Наші військові заміновують дронами переходи та дороги на держкордоні.

Українські військові продовжують заміновувати кордон у Харківській області. Для цього використовуються дрони.

Про це пише BILD.

Як зазначається, заступник головного редактора видання Пауль Ронцхаймер відвідав позиції 92-ї бригади ЗСУ у Харківській області за два кілометри від кордону з Росією.

Українські військові, для того, аби зупинити просування російських окупантів на Харківському напрямку, заміновують дронами переходи та дороги на держкордоні, розкидаючи міни з безпілотників. Відбувається це вночі.

“Бійці ЗСУ базуються в бункері, звідки виходять лише на кілька хвилин у темряві, щоб запустити дрони. Декілька тижнів тому їх перекинули сюди з Донбасу. ЗС РФ не знають про цю позицію, але стежать за прикордонною територією. Тому українців може видати будь-який вогонь чи світло. Група BILD спішно залишила позицію вночі, оскільки до неї наблизився російський дрон. Наступного дня ЗСУ надіслали Ронцхаймеру кадри російської техніки, яка підірвалася на встановлених уночі мінах”, - пише видання.

Нагадаємо, що Сили оборони контролюють більшу частину Вовчанська на Харківському напрямку, водночас у місті та околицях точаться жорстокі бої.

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