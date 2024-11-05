ЗСУ застосували на Курщині рідкісний снаряд США часів "Холодної війни"

Вперше такі снаряди Армія США використала під час операції "Буря в пустелі".

Сили оборони застосували проти російських загарбників рідкісний керований боєприпас, створений ще за часів "Холодної війни".

Про це пише Defense Express.

Йдеться про керований снаряд типу M712 Copperhead, який має калібр 155-мм та наводиться за лазерним променем. Снаряд, який був створений та серійно вироблявся в США у 1970-хх роках, по суті є представником ще першого покоління керованих снарядів.

Вперше такі снаряди Армія США використала під час операції "Буря в пустелі", усього було відстріляно 90 таких боєприпасів.

Снаряд типу M712 Copperhead

Снаряд могли застосувати для ураження металевої вежі зв’язку східніше Суджі, всього на ціль було витрачено три такі керовані снаряди. Стрільба такими снарядами велась із гаубиці M777.

"Особливість M712 Copperhead полягає в тому, що на ціль він наводиться за лазерним променем, дальність стрільби складає в діапазоні від 3 до 16 кілометрів. Маса самого снаряда при цьому складає 62,4 кілограми", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що деякі західні безпілотники стикаються з труднощами під час спроб прориву через щільні російські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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