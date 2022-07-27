ЗСУ застосували штурмову авіацію і звільнили від окупантів два населені пункти на Херсонщині

Після застосування штурмової авіації та ураження позицій ворога було взято під контроль Андріївку та Лозове.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Нашою авіацією завдано удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів. Уражено опорні пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного. Таким чином, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ. Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Південному напрямку російські окупанти "демілітаризували" свій гелікоптер Ка-52.

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