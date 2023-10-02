ЗСУ завдали потужного удару по окупантах на Таврійському напрямку: які втрати

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1098 вогневих завдань. Зокрема, вдалося ліквідувати чимало окупантів.

Про це повідомляє Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Що відбувається на напрямку

Як зазначають у повідомленні, Сили оборони України продовжують ведення оборони на півдні, наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Наші воїни активно нищать ворога, крок за кроком звільняючи тимчасово окуповані території.

"Протягом минулої доби ворог завдав 24 авіаційних ударів, провів 24 бойові зіткнення і здійснив 726 артилерійських обстрілів.

Досі залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об'єктах військової й цивільної інфраструктури", – деталізували у пресцентрі.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Ба більше, наші захисники успішно відбили атаки ворога в районах Кераміка, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Ворог здійснив 11 невдалих атак у районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку загарбники без успіху атакували в районі Старомайорського, а на Запорізькому – намагалися відновити втрачене положення в районах Новодарівки й Вербового.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі й техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", – зазначають в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.

Загальні втрати ворога

Російська армія втратила 306 військових. Ще 7 – здалися в полон. Крім того, знищено 18 одиниць техніки:

2 танки;

3 ББМ;

3 артилерійські системи й міномети;

6 БпЛА;

3 одиниці автомобільної та одиниця спеціальної техніки.

Також знищено 3 склади боєприпасів і ще один важливий об'єкт російських окупантів.

Нагадаємо, станом на 2 жовтня 2023 року ЗСУ знищили 2​79 080 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 510 військових.

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