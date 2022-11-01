ЗСУ завдали ударів по позиціях комплексів ППО окупантів та 3 районах зосередження живої сили

Сили оборони продовжують завдавати ударів по місцях розташування особового складу росіян та їхньої техніки.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, українські пілоти протягом минулої доби завдали по ворогу 14 ударів. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, опорні пункти і позиції комплексів ППО противника. На різних напрямках наші підрозділи ППО збили 4 гелікоптери, 2 БпЛА та 45 ворожих крилатих ракет.

Українські ракетники та артилеристи за минулу добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти російських окупантів.

Нагадаємо, що в Херсонській області ЗСУ знищили колону ворожої техніки та склад боєприпасів у Запорізькій області. Також повідомляється, що в результаті "привітів" від ЗСУ поранення отримали близько 120 росіян.

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