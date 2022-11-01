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ЗСУ завдали ударів по позиціях комплексів ППО окупантів та 3 районах зосередження живої сили

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ЗСУ завдали ударів по позиціях комплексів ППО окупантів та 3 районах зосередження живої сили

Генштаб ЗСУ

Українські захисники "покошмарили" російських окупантів на кількох напрямках.

Сили оборони продовжують завдавати ударів по місцях розташування особового складу росіян та їхньої техніки.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, українські пілоти протягом минулої доби завдали по ворогу 14 ударів. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, опорні пункти і позиції комплексів ППО противника. На різних напрямках наші підрозділи ППО збили 4 гелікоптери, 2 БпЛА та 45 ворожих крилатих ракет.

Українські ракетники та артилеристи за минулу добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти російських окупантів.

Нагадаємо, що в Херсонській області ЗСУ знищили колону ворожої техніки та склад боєприпасів у Запорізькій області. Також повідомляється, що в результаті "привітів" від ЗСУ поранення отримали близько 120 росіян.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
765
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