ЗСУ завдали удару по найбільшій у Криму нафтобазі: Генштаб - про пожежу у Феодосії

Генштаб підтвердив ураження у Феодосії морського нафтового терміналу, який є найбільшим у Криму.

Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

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"Сьогодні вночі (7 жовтня - ред.) завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії АР Крим. В районі об’єкту зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються. Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії рф", - сказано у повідомленні.

Там додали, що атакували об'єкт противника підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

"Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу російської федерації тривають", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у ніч проти 7 жовтня у тимчасово окупованій Феодосії спалахнула нафтобаза.

У Феодосії атаковано нафтобазу: спалахнула пожежа

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