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ЗСУ завдали влучного удару по полігону з окупантами (відео)

ЗСУ завдали влучного удару по полігону з окупантами (відео)

Удар по полігону

На цей полігон привезли військових армії РФ із 328 ДШП, 810 ОБрМП та 81 САП. 

Українські сили оборони завдали точного удару по полігону з російськими загарбниками на окупованій території Херсонської області.

Про це інформує проект DeepState.

"Просто вогняна робота наших артилеристів по скупченню ворога біля Подо-Калинівки. Згідно з даними, які публікуються в мережі, під удар потрапили кацапські 328 ДШП, 810 ОБрМП та 81 сап. Виглядає як утилізація тарганів, яких ніяк не можна вивести", — йдеться в повідомленні.

Журналіст Денис Казанський раніше повідомляв, що на цей полігон привезли військових армії РФ із 328 ДШП, 810 ОБрМП та 81 САП

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії спалахнув скандал через реальні втрати окупантів в Авдіївці.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт підрахував, скільки росіян загинуло під Авдіївкою.

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