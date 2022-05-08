ЗСУ завдали вогневого ураження ворогу під Пологами на Запоріжжі: окупанти накивали п'ятами

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на напрямках Гуляйполя, Оріхова, Великої Новосілки Донецької області.
Ворог не полишає спроб ведення періодичних маневрів та атак на території області.
Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.
"За підтримки авіації окупанти намагались йти в наступ у напрямку населеного пункту Полтавка. Успіху не мали. У районі міста Пологи наші бійці нанесли вогневе ураження ворогу, знищивши частину його озброєння та військової техніки. Особовий склад рашистів залишив позиції", - сообщили в Штабе.
Противник не полишає спроб покращити тактичне положення своїх військ в напрямку Запоріжжя. На решті рубежах по лінії розмежування ведуться стримуючі дії.
"Українські захисники надійно тримають оборону, в окремих місцях наносять конрудари. Разом з цим, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на напрямках Гуляйполя, Оріхова, Великої Новосілки Донецької області", - повідомляють у Штабі.
Нагадаємо, що російські військові, які на власній шкурі відчули силу ЗСУ, розглядають будь-які способи уникнення участі в бойових діях. Путінські "вояки" чекають на оголошення мобілізації та скаржаться один одному, що контрактників можуть по кілька років не звільняти з армії.
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