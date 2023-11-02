ЗСУ завдали втрат ворогові на Таврійському напрямку: ліквідовано штурмовик Су-25

На Таврійському напрямку українські військові знищили російський штурмовик Су-25. Також ліквідовано понад 300 військових російської армії.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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Як повідомив командувач, загалом ворог завдав 14 авіаударів, провів 30 бойових зіткнень та здійснив 959 артобстрілів. Наші потужні воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Противник намагався здійснювати наступальні дії районах Новокалинового, Авдіївки, Опитного та Первомайського. Втім, усе марно, тому що ЗСУ дали гідну відсіч.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1068 вогневих завдань. За даними Тарнавського, втрати ворога загалом склали:

360 військових;

6 танків;

11 ББМ;

7 артсистем;

1 літак-штурмовик Су-25;

6 БпЛА;

8 автомобілів;

одиницю спецтехніки.

"Водночас триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку", – додав командувач.

Нагадаємо, раніше прикордонники, які воюють у складі Сил оборони на Авдіївському напрямку, збили біля міста ворожий винищувач Су-25.

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