ЗСУ завдали удару по кораблях ФСБ у Криму: Плетенчук розповів, що відомо про "Охотники"

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук / © Дзеркало тижня. Україна

Сили оборони України завдали ударів по російських об’єктах в окупованому Криму. Серед цілей було уражено два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460, відомі як «Охотник».

Про це сказав речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, передає «Уніан».

Плетенчук пояснив, що ці «Охотники» не входять до складу Чорноморського флоту РФ, а підпорядковані береговій охороні ФСБ. Водночас за своїми розмірами та можливостями вони значно перевищують малі патрульні катери.

«Охотник»: що відомо про кораблі проєкту 22460

За його словами, «Охотники» за класом фактично наближені до корветів, хоча мають інше оснащення і специфіку озброєння. Вони можуть доукомплектовуватися додатковими системами, а також мають другий льодовий клас, що розширює умови їх експлуатації. Зокрема, такі кораблі залучалися до охорони Кримського мосту.

Плетенчук зазначив, що останнім часом російська сторона обережно використовувала більші одиниці флоту, віддаючи перевагу малим катерам типу «Раптор» і «Грачонок». Більш габаритні кораблі намагалися тримати подалі від потенційних ударів.

Наразі результати ураження уточнюються. У ВМС наголошують, що навіть серйозні пошкодження не завжди означають повне знищення корабля, адже це складна технічна система з багатьма вузлами.

Окремо речник підкреслив, що російські сили активно застосовують засоби радіоелектронної боротьби, що ускладнює роботу українських засобів ураження. Тому сам факт досягнення таких цілей у Криму він назвав непростим завданням для Сил оборони.

