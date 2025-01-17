ЗСУ займаються ліквідацією "плацдарму" росіян на березі річки Оскіл — ОСУВ "Хортиця"

Спроби окупантів форсувати Оскіл продовжуються постійно, але це водне форсування.

Українські військові наразі намагаються ліквідувати російський так званий "плацдарм" на березі річки Оскіл, що на Харківщині.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, інформує Радіо Свобода.

Він заявив, що наразі цілі оборони намагаються витіснити загарбників і встановити повний контроль над узбережжям.

"Спроби окупантів форсувати Оскіл продовжуються постійно, але це водне форсування. У нас у зведеннях фігурують десь за добу від 1 до 3 уражень плавзасобу", – розповів речник.

Він зазначив, що росіяни використовують невеликі човни, щоб переправитися на інший берег.

"Зараз йде спроба ліквідації їхнього плацдарму на березі. Але це не плацдарм у класичному розумінні. Це скоріш велика кількість людей, які засіли по посадках й по населених пунктах, тобто це не обладнані позиції, а це певна кількість ворога, яка змогла проникнути переправитися за річку й зараз ховаються по посадках, намагаються якось скоординувати свої дії", – пояснив Трегубов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові відбивають атаки ворога на Харківському та Лиманському напрямках, попри збільшення інтенсивності атак.

Крім того, ми раніше інформували, що російські військові змінили тактику застосування танків на фронті.

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