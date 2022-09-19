ЗСУ збили російський безпілотник у Дніпропетровській області: фото

Українські захисники знищили в небі над Дніпропетровщиною ворожий БПЛА.

Сьогодні, 19 вересня, у Кам'янському районі Дніпропетровської області українські військові збили російський безпілотник.

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід" у Facebook.

"Близько 14 години у Кам'янському районі Дніпропетровщини розрахунком підрозділу повітряного командування "Схід" збитий ворожий БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, окупанти з артилерії обстріляли Дніпропетровщину, внаслідок чого поранило жінку, що їхала на велосипеді.

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