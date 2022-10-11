ЗСУ збили ворожий літак та знищили командний пункт окупантів - Генштаб

Сили оборони ліквідували ворожий пункт управління та поцілили у ЗРК С300.

Минулої доби українські ракетники та зенітники добре відпрацювали по ворожих цілях. В результаті окупанти залишилися без пункту управління та трьох ЗРК.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, протягом минулої доби авіація ЗСУ завдала 6 ударів по місцях розміщення ворожої техніки та живої сили росіян.

"Підтверджено ураження 4 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи ППО знищили ворожий літак Су-25. Ракетні війська і артилерія уразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один ЗРК С-300 та 1 склад з боєприпасами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що минулої доби на Південному напрямку українські ракетники та артилеристи виконали 205 вогневих завдань. На той світ "мобілізовано" 174 окупанта, 2 гаубиці "Мста-Б" та більше десятка автобронетехніки окупантів.

Також на півдні окупанти частково відводять свої підрозділи вглиб захоплених українських територій.

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