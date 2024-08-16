ЗСУ збільшують зону присутності в Курській області: Bild оприлюднив карту

Наступ української армії в Курській області продовжується. На дев'ятий день просування Росії не вдається зупинити просування українців.

Про це пише аналітик BILD Юліан Репке.

Зокрема, він опублікував карту, на якій позначено території, які вдалося приватно або повністю перейшли під контроль ЗСУ за останні два-три дні.

Просування ЗСУ в Курській області

Однак армія РФ просувається у напрямку Покровська на Донеччині (зона просування виділена помаранчевим кольором).

Просування армії РФ на Донеччині

Зазначимо, що внаслідок Курської операції російські військовополонені – переважно молоді строковики – значно поповнили обмінний фонд України.

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