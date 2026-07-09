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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
417
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ збили літак окупантів — які ще втрати РФ, дані Генштабу

Загальні втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 414 820 осіб.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Окупант

Окупант / © Associated Press

Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1 310 російських військових. Також було знищено ворожий літак.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні втрати Росії у війні проти України:

  • танків — 12 107 (+7)

  • бойових броньованих машин — 24 906 (+3)

  • артилерійських систем — 45 628 (+59)

  • РСЗВ — 1 922 (+4)

  • засобів ППО — 1 479 (+1)

  • літаків — 437 (+1)

  • гелікоптерів — 353

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 857 (+4)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 398 763 (+1 843)

  • крилатих ракет — 4 887

  • кораблів і катерів — 33

  • підводних човнів — 2

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 117 910 (+363)

  • спеціальної техніки — 4 402 (+4)

Нагадаємо, 7 червня на Курському напрямку українські військові збили російський багатоцільовий винищувач Су-35. Як саме вдалося знищити ворожий літак, у Повітряних силах не повідомили.

Тим часом експерти Defense Express припускають, що збити літак могли так званим «блукаючим Patriot».

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Дата публікації
Кількість переглядів
417
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