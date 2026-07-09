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ЗСУ збили літак окупантів — які ще втрати РФ, дані Генштабу
Загальні втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 414 820 осіб.
Сили оборони України за минулу добу ліквідували 1 310 російських військових. Також було знищено ворожий літак.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні втрати Росії у війні проти України:
танків — 12 107 (+7)
бойових броньованих машин — 24 906 (+3)
артилерійських систем — 45 628 (+59)
РСЗВ — 1 922 (+4)
засобів ППО — 1 479 (+1)
літаків — 437 (+1)
гелікоптерів — 353
наземних робототехнічних комплексів — 1 857 (+4)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 398 763 (+1 843)
крилатих ракет — 4 887
кораблів і катерів — 33
підводних човнів — 2
автомобільної техніки та автоцистерн — 117 910 (+363)
спеціальної техніки — 4 402 (+4)
Нагадаємо, 7 червня на Курському напрямку українські військові збили російський багатоцільовий винищувач Су-35. Як саме вдалося знищити ворожий літак, у Повітряних силах не повідомили.
Тим часом експерти Defense Express припускають, що збити літак могли так званим «блукаючим Patriot».