ЗСУ збили новий рідкісний дрон "Клин": що про нього відомо (фото)
Флеш розповів про новий російський дрон «Клин», яким ворог атакує Україну.
Українські захисники збили новий та рідкісний російський дрон-камікадзе «Клин».
Про це повідомив експерт із радіотехнологій, радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов
За словами екперта, дрон оснащений бойовою частиною вагою до 5 кілограмів. Має функцію автоматичного захоплення цілі і здійснення повітряного підриву.
Також Флеш навів інші характеристики БпЛА «Клин»:
Дальність польоту до 120 км,
Швидкість до 120 км/год,
Час у польоті 60-90 хвилин,
Сучасний акумулятор нової технології Li-AFB.
Раніше Сергій «Флеш» попередив про появу нових зразків ворожих безпілотників, оснащених системою самознищення.