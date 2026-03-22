ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
196
Час на прочитання
1 хв

Флеш розповів про новий російський дрон «Клин», яким ворог атакує Україну.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
ЗСУ збили новий рідкісний дрон "Клин": що про нього відомо (фото)

Українські захисники збили новий та рідкісний російський дрон-камікадзе «Клин».

Про це повідомив експерт із радіотехнологій, радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов

За словами екперта, дрон оснащений бойовою частиною вагою до 5 кілограмів. Має функцію автоматичного захоплення цілі і здійснення повітряного підриву.

Також Флеш навів інші характеристики БпЛА «Клин»:

  • Дальність польоту до 120 км,

  • Швидкість до 120 км/год,

  • Час у польоті 60-90 хвилин,

  • Сучасний акумулятор нової технології Li-AFB.

/ © Сергій Бескрестнов «Флеш»

БПЛА «Клин» / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

БПЛА «Клин» / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

Раніше Сергій «Флеш» попередив про появу нових зразків ворожих безпілотників, оснащених системою самознищення.

Дата публікації
Кількість переглядів
196
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie