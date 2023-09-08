ЗСУ здобувають успіхи на двох ділянках фронту: під Бахмутом та на Запоріжжі - ISW

7 вересня українські війська продовжили наступальні дії під Бахмутом і в західній частині Запорізької області.

Вони здобули подальші успіхи на обох ділянках фронту.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 вересня, свідчать про подальше просування українських військ на північний захід від Вербового (18 км на південний захід від Оріхова) на заході Запорізької області.

Один відомий російський військовий блогер стверджував, що українські сили продовжили просування в цьому районі, а інші військові блогери стверджували, що українські війська тимчасово просунулися до північно-західної околиці Вербового 6 вересня, що, ймовірно, вказує на подальше недавнє просування українців на північний захід від населеного пункту.

На супутникових знімках, зроблених 6 вересня, видно листя у вогні в смузі дерев приблизно в кілометрі на північний захід від Вербового, що свідчить про те, що російські війська ведуть вогонь по наступальним українським силам у цьому районі.

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Геолокаційні кадри, опубліковані 7 вересня, показують, що українські війська досягли незначних успіхів на північний захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Генштаб України повідомив, що українські війська досягли невизначених успіхів на південь від Бахмута та поблизу Роботиного (10 км на південь від Оріхова) і Вербового на заході Запорізької області.

Нагадаємо, що раніше у ЗСУ заявили про успіх під Бахмутом, а у Кліщіївці - міські бої. Зазначається, що окупанти відходять із втратами.

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