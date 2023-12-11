ЗСУ зі "Стугни-П", як у тирі, вгатили по колоні російської техніки під Мар'їнкою

Українські військові виявили ціль та завдали по ній влучного удару.

Українські військові з протитанкового комплексу “Стугна-П” знищили колону російської бронетехніки в районі Мар’їнки.

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Юрій Бутусов.

“Розрахунок протитанкового комплексу ПТРК "Стугна-П" як у тирі спалює колону російської бронетехніки в районі Мар'їнки Донецької області. Працює 79 окрема десантно-штурмова бригада”, - написав Бутусов.

На кадрах же видно, як дорогою прямують декілька танків та інша військова техніка РФ. Українські військові виявили ціль та завдали по ній влучного удару. Після чого бронемашини почали горіти та вибухати.

Нагадаємо, що окупанти поступово просуваються через руїни Мар'їнки.

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