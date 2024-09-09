ЗСУ зірвали російський план наступу на Сумщину: Сирський розповів деталі

У ворога не вистачило вил для масштабного наступу у кількох місцях.

Російські агресори планували почати наступ на Сумську область після того, як вторглися з півночі на Харківщину, але їх плани були зруйновані операцією ЗСУ у Курській області.

Про це в інтерв'ю CNN заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Російські загарбники вторглися на північ Харківщини вдруге з початку повномасштабного вторгнення 10 травня 2024 року. Росіяни планували через кілька днів розпочати такий самий наступ на Сумщину, використовуючи як плацдарм Курський регіон.

Однак росіяни зазнали втрат на Харківщині і почали переходити в оборону на зайнятих позиціях.

Сирський розповів, що противнику не вистачало сил для наступу на Харківщині, тому туди почали перекидати війська, які готувались до вторгнення на Сумщину. Таким чином був зірваний наступ на Сумську область.

"Крім того, вони продовжували щодня обстрілювати наші населені пункти, через що ми зазнавали втрат, насамперед серед мирного населення. Так тривало до травня, а у травні відбулося суттєве посилення. Тоді вже було ясно, що ця затримка тимчасова", - сказав Сирський.

Він заявив, що цей напрямок завжди був для України загрозливим, тому ЗСУ шукали найслабше місце в обороні супротивника,

"Це знижувало загрозу наступу противника. Ми не давали йому діяти. Ми перенесли бойові дії на територію противника, щоб він міг відчувати те, що ми відчуваємо щодня", - сказав Сирський.

Він зазначив, що в результаті операції було створено безпекову зону на Курському напрямку. Крім того, ця операція допомогла значно збільшити обмінний фонд.

"Ми створили "обмінний фонд" для того, щоб звільнити наших військовослужбовців, які перебувають у полоні", - додав Головком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наступ ЗСУ на Курщину може втягнути росіян у затяжну війну і "знекровити".

Крім того, ми раніше інформували, що Курська операція ЗСУ посіяла сумніви у російської еліти.

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