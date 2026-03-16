ЗСУ зірвали масштабний наступ РФ: Зеленський розкрив деталі

Володимир Зеленський

Реклама

Сили оборони України зірвали масштабну стратегічну наступальну операцію Росії, яку командування окупаційних військ планувало реалізувати протягом березня.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у соцмережах.

За словами глави держави, попри безперервний тиск росіян, реальний масштаб бойових дій виявився значно меншим, ніж розраховувало військове та політичне керівництво Росії.

Реклама

Зеленський наголосив, що стійкість українських захисників на фронті є ключовим чинником підтримки України на міжнародній арені.

«Це важливо, бо наша сила на фронті — це сила абсолютно всіх українських позицій, нашого спілкування зі світом, нашої дипломатії, здатності світу бути з нами, якими б не були виклики», — зазначив президент.

Також Зеленський відзначив роботу підрозділів на Донеччині, Харківщині, у прикордонні Сумської області та на Запорізькому напрямку. Він зауважив, що спроби ворога наростити сили на півдні України отримують жорстку відсіч.

«Росіяни на Запорізькому напрямку намагаються додавати собі сил, але їхні сили ми знищуємо. Говорив сьогодні з Головнокомандувачем Олександром Сирським — є за що відзначити українських воїнів», — підкреслив Володимир Зеленський.

Реклама

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, вранці 16 березня армія РФ атакувала Київ дронами. Наслідки ворожих ударів зафіксовані у трьох районах столиці.

Також 16 березня росіяни атакували Харків дронами «Шахед». Влучання зафіксовані у Шевченківському та Київському районах.

А у Запоріжжі госпіталізували підлітка після обстрілу РФ. На жаль, загинула жінка. Наразі рятувальники розбирають завали після атаки.