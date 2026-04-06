ЗСУ зірвали плани РФ на Донеччині: окупанти постали перед дилемою — ISW

Контратаки ЗСУ на Гуляйпольському та Олександрівському напрямках ускладнюють реалізацію планів російської армії на Покровському напрямку та загалом гальмують її весняно-літній наступ. Армія РФ вжається до перерозподілу сил.

Про це повідомляє ISW.

Позиції РФ послаблюються

Українські військові дії змушують російське командування змінювати розстановку сил на фронті. Зокрема, через тиск ЗСУ противник був змушений перекинути підрозділи морської піхоти з району Добропілля на інші ділянки. Йдеться, зокрема, про частини 120-ї дивізії морської піхоти Балтійського флоту та 40-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. Ці сили були передислоковані на Олександрівський напрямок, що свідчить про спроби російського командування стабілізувати ситуацію.

Ще раніше фіксувалися переміщення підрозділів 40-ї та 55-ї бригад морської піхоти, а також елементів 68-го армійського корпусу зі східного угруповання військ РФ у бік Гуляйполя. Такі дії вказують на перерозподіл резервів у відповідь на активність української армії.

Водночас, за оцінками аналітиків, значні втрати російських військ під час боїв за Покровськ і в районі Добропілля вже змусили знизити інтенсивність наступу на цих ділянках. Додаткове перекидання підрозділів ще більше послаблює їхні позиції.

Аналітики наголошують, що така динаміка може й надалі впливати на загальний перебіг бойових дій, ускладнюючи реалізацію наступальних планів Росії.

«Українські контратаки на напрямках Гуляйполя та Олександрівки продовжують ставити перед російським військовим командуванням дилеми, з якими, схоже, не можуть впоратися перевантажені російські сили», — констатують аналітики.

Додається, що затяжні українські контратаки на напрямках Гуляйполя та Олександрівки й надалі змушуватимуть російське військове командування балансувати між необхідністю оборонятися від цих дій і спробами їх нейтралізувати. Це також ускладнює ефективний розподіл особового складу та ресурсів для наступів на інших ділянках фронту, зокрема в межах російської весняно-літньої кампанії 2026 року проти українського «Фортечного поясу», яка, за оцінками ISW, стартувала 19 березня.

Раніше йшлося про те, що Кремль намагається дестабілізувати ситуацію в Україні через втрату ініціативи на фронті та провал наступу. За словами військового оглядача Івана Тимочка, російські війська змушені перегруповуватися, попри спроби зберігати інтенсивність бойових дій. Він також зазначив, що в самій Росії зростає невдоволення війною, а стратегічно країна вже програла.