- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 418
- Час на прочитання
- 1 хв
ЗСУ зірвали плани РФ щодо захоплення Донецької області — Сирський
Сили оборони України не лише стримують російську армію, а й активно тиснуть у відповідь.
Українські захисники міцно утримують ініціативу на фронті, поєднуючи активну оборону з контрнаступальними операціями. Наразі статистика свідчить, що кожна четверта сутичка з російськими підрозділами на окремих локаціях — це атака саме з боку ЗСУ.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі з журналістами, передає hromadske.
Сирський пояснив, що мета наступальних дій — утримувати противника в постійній напрузі, завдавати йому втрат і не допустити просування вперед.
За його словами, така тактика дає результат: у січні війська РФ не досягли жодних суттєвих оперативних успіхів.
Загалом 2025 року Сили оборони України провели три наступальні операції:
у Бєлгородській області РФ;
у Курській області РФ;
на Добропільському напрямку.
За словами Сирського, ці дії зірвали плани окупантів щодо захоплення Донецької області й створення так званих буферних зон.
Раніше ми писали про те, чому Путін одержимий Донбасом і що робитиме далі. Російському диктаторові, як вважають західні журналісти, потрібно показати «перемоги» у війні проти України.