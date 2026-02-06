ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
418
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ зірвали плани РФ щодо захоплення Донецької області — Сирський

Сили оборони України не лише стримують російську армію, а й активно тиснуть у відповідь.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Олександр Сирський

Головком Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Українські захисники міцно утримують ініціативу на фронті, поєднуючи активну оборону з контрнаступальними операціями. Наразі статистика свідчить, що кожна четверта сутичка з російськими підрозділами на окремих локаціях — це атака саме з боку ЗСУ.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі з журналістами, передає hromadske.

Сирський пояснив, що мета наступальних дій — утримувати противника в постійній напрузі, завдавати йому втрат і не допустити просування вперед.

За його словами, така тактика дає результат: у січні війська РФ не досягли жодних суттєвих оперативних успіхів.

Загалом 2025 року Сили оборони України провели три наступальні операції:

  • у Бєлгородській області РФ;

  • у Курській області РФ;

  • на Добропільському напрямку.

За словами Сирського, ці дії зірвали плани окупантів щодо захоплення Донецької області й створення так званих буферних зон.

Раніше ми писали про те, чому Путін одержимий Донбасом і що робитиме далі. Російському диктаторові, як вважають західні журналісти, потрібно показати «перемоги» у війні проти України.

Дата публікації
Кількість переглядів
418
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie