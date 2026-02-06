Головком Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Українські захисники міцно утримують ініціативу на фронті, поєднуючи активну оборону з контрнаступальними операціями. Наразі статистика свідчить, що кожна четверта сутичка з російськими підрозділами на окремих локаціях — це атака саме з боку ЗСУ.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі з журналістами, передає hromadske.

Сирський пояснив, що мета наступальних дій — утримувати противника в постійній напрузі, завдавати йому втрат і не допустити просування вперед.

За його словами, така тактика дає результат: у січні війська РФ не досягли жодних суттєвих оперативних успіхів.

Загалом 2025 року Сили оборони України провели три наступальні операції:

у Бєлгородській області РФ;

у Курській області РФ;

на Добропільському напрямку.

За словами Сирського, ці дії зірвали плани окупантів щодо захоплення Донецької області й створення так званих буферних зон.

Раніше ми писали про те, чому Путін одержимий Донбасом і що робитиме далі. Російському диктаторові, як вважають західні журналісти, потрібно показати «перемоги» у війні проти України.