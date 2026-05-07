ЗСУ змінили правила гри на фронті: експерт назвав три ключові прориви

Війна в Україні / © Associated Press

Реклама

Цієї весни на російських росіян чекає небачений тиск, до якого вони виявилися не готовими. Поки Кремль намагається наздогнати українські розробки, ЗСУ вже здійснили три стратегічні прориви, що змінюють правила гри.

Про це заявив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак для «Донбас.Реалії».

Тріумф наземних роботів та порятунок життів

Головним здобутком України Бадрак вважає прорив у сфері наземних роботизованих комплексів (НРК). На тлі спроб РФ створити хоча б обмежену кількість моделей, Україна вже має потужний приватний та державний сектор виробництва.

Реклама

«Весна стає провісником дуже серйозного тиску з боку Сил оборони України. Причому це відбувається не так на полі бою, як на всьому театрі бойових дій. Це дуже важливо. Я вважаю, що є кілька проривів, які ознаменували технологічну перевагу Сил оборони. Якщо ви розпочали з поля бою, почнімо з тактичного рівня», — наголосив експерт.

За його даними, Росія використовує лише близько 20 видів НРК. Натомість в Україні кількість самих лише виробників таких систем вже перевищила 200. Бадрак підкреслив, що розвиток робототехніки — це насамперед шлях до зменшення втрат серед українських захисників, чого не спостерігається в армії РФ.

Читайте також Коли закінчиться війна в Україні: дипломат назвав три сценарії та головну умову зупинення агресії РФ

Прорив у «мідельстрейках»: подолання російських РЕБ

Повідомляється, що другим критично важливим напрямком є так звані мідельстрейки — удари на середню дистанцію. Це найскладніший сектор бойових дій, де українським розробкам доводиться працювати в умовах максимально щільної протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби загарбників.

«Це складніше, ніж, наприклад, дипстрайк — відправити дрон на 1700 км. Так як там можуть бути інші маршрути, можна використовувати обхідні шляхи. Тобто планування може зіграти велику роль», — пояснив експерт.

Реклама

Дипстрайки: удари, що паралізують тил РФ

Третім стратегічним проривом Валентин Бадрак назвав «дипстрайки» — глибокі удари. Здатність України вражати об’єкти на відстані понад 1700 км фактично нівелює перевагу РФ у безпечних тилових зонах, змушуючи агресора постійно відчувати тиск на власну інфраструктуру.

Така технологічна перевага, на думку військового експерта, стане передвісником критичного виснаження ресурсів РФ вже цієї весни.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Білорусь активно розбудовує полігони та логістику на українському напрямку. Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів про чисельність військ РФ у РБ, загрозу нового вторгнення та «специфічну активність» на кордоні.

До слова, у РФ злили секретний сценарій адміністрації Путіна щодо завершення війни — стало відомо, до чого готують росіян та на які поступки готовий піти Кремль.

Реклама

Новини партнерів