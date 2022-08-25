ЗСУ змусили окупантів накивати п'ятками на напрямку Піски – Первомайське

На Донеччині російські окупанти намагалися штурмувати в напрямку Пісків.
ЗСУ відбили ворожі атаки і змусили ворога відступити.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Авдіївському напрямку противник завдав вогневого ураження по районах Покровська, Нетайлового, Первомайського, Орлівки, Водяного, Новобахмутівки, Шумів та Нью-Йорка.
"Ворожа авіація діяла біля Мар’їнки, Красногорівки та Невельського. Противник намагався вести наступ у напрямку Піски – Первомайське, успіху не мав, відійшов", - повідомили у Генштабі.
Нагадаємо, що ЗСУ "закобзонили" 11 окупантів під час шикування.
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