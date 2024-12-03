ЗСУ значно покращили свої позиції на Купʼянському напрямку — генерал Романенко

Разом з тим ворог тисне на Покровському та Курахівському напрямку.

Російські загарбники продовжують проводити безперервні атаки на позиції Сил оборони України на Курахівському та Покровському напрямках.

Про це в етері Еспресо заявив засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010) Ігор Романенко.

Він зазначив, що позиції українців в районі Куп’янська значно покращились, оскільки з двох плацдармів, які вдалося до того захопити росіянам, один відбили повністю і тиснуть на інший.

"Це важливо, тому що, якщо подивитись на цей Куп’янський напрямок, Харківщину, то там сформувалося два угруповання. Північне - це Куп’янськ, Куп’янськ Вузловий, навколо яких відбуваються ці події (Сили оборони звільнили Новомлинськ Куп’янського району, - ред.) А південніше ми бачимо, що ворог намагається напівоточити, дотиснути до річки, і вони штурмують в районі Борової для того, щоб замкнути і сформувати таким чином південне угруповання з подальшими відповідними діями. Наші оборонці руйнують такого роду плани і бої продовжуються, інтенсивність яких зростає", - сказав він.

Експерт зазначив, що також загарбники продовжують постійно атаки на Часів Яр.

"Ворог атакує по фронту в першу чергу не тільки з району Калинівки на півночі, Іванське — на півдні, а вже безпосередньо в мікрорайонах відомих: Новий, Жовтневий по місту. І ситуація поки, скажімо, утримується ще за рахунок того, що на півдні від Часового Яру наші оборонці тримаються в районі Авдіївки. В Торецьку йдуть бої безпосередньо в місті, є велика загроза, вона зберігається. По Кураховому: ворог зайшов і йдуть бої за центр міста, і ситуація на півдні від Курахового, там є наше вклинення, яке було більш глибоке, воно зменшується. І війська продовжують ведення досить складних у вигляді ар’єргардних боїв. Тобто наносять ураження ворожому озброєнню, техніці, живій силі і намагаються поступово відходити, не втрачаючи багато військ", - зазначив генерал.

Крім того, Романенко заявив, що є погіршення ситуації для Сил оборони на Покровському напрямку.

"В цілому ситуація погіршується не тільки безпосередньо по Кураховому, а й по Покровську. Тобто ми з вами обговорювали вже в етері колись відносно того, що ворогу не вдалося там понад два місяці тому по фронту було захопити Покровськ. Тому вони перегрупувалися і поступово з півдня продовжують цей наступ, захопивши Вугледар, тепер бої йдуть у районі Курахового. Але основна ціль в цьому регіоні — це є безпосередньо Покровськ і на цьому напрямку теж ведуться інтенсивні бої", - розповів Ігор Романенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ загрожує напівоточення на Донеччині.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт розповів про новий вид війни у Курській області.

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