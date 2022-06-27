ЗСУ знешкодили ворожі ДРГ та відбили штурм на кількох напрямках на Донеччині - Генштаб

У Донецькій області окупанти намагються наступати на Бахмутському напрямку.
Минулої доби ЗСУ вдалося знешкодити ворожі ДРГ та відбити наступ поблизу кількох населенних пунктах.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
На Бахмутському напрямку здійснював обстріли наших позицій із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Клинове та Зайцеве. Удар армійської авіації зафіксовано біля Покровського.
"Наші воїни виявили та знешкодили диверсійно-розвідувальні групи поблизу Спірного та Яковлівки, а також відбили штурм в напрямку Клинового. Ворожий наступ в районах населених пунктів Берестове та Вершина зупинено. Окупанти відійшли. Противник проводить облаштування нових позицій, зокрема і блокпостів у районі Миколаївки", - повідомляють у Генштабі.
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