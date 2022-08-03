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ЗСУ знешкодили ворожих розвідників на Слов'янському напрямку

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ЗСУ знешкодили ворожих розвідників на Слов'янському напрямку

45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

На Донеччині останніми днями окупанти активізували розвідку.

Минулої доби ЗСУ ліквідували розвідгрупу окупантів, яка "винюхувала"  в районі мазанівки.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку російські окупанти обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії поблизу Нової Дмитрівки, Богородичного, Чепіля, Карнаухівки, Довгенького, Барвінкового, Шнурків, Гусарівки та Дмитрівки.

"Силами розвідувальної групи ворог намагався вести розвідку південніше Мазанівки, окупантів виявлено та знешкоджено", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що на Харківщині окупанти вирішили трошки "просунутися". Спроба виявилася невдалою, тож замість просування вперед, вони отримали "на горіхи" від ЗСУ і почимчикували назад.

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