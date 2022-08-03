ЗСУ знешкодили ворожих розвідників на Слов'янському напрямку

Минулої доби ЗСУ ліквідували розвідгрупу окупантів, яка "винюхувала" в районі мазанівки.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку російські окупанти обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії поблизу Нової Дмитрівки, Богородичного, Чепіля, Карнаухівки, Довгенького, Барвінкового, Шнурків, Гусарівки та Дмитрівки.

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"Силами розвідувальної групи ворог намагався вести розвідку південніше Мазанівки, окупантів виявлено та знешкоджено", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що на Харківщині окупанти вирішили трошки "просунутися". Спроба виявилася невдалою, тож замість просування вперед, вони отримали "на горіхи" від ЗСУ і почимчикували назад.

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