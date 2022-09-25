ЗСУ знищили 3 позиції ЗРК, "Ураган" та 5 пунтів управління росіян - Генштаб

Українські пілоти, ракетники та артилеристи знищили техніку та живу силу росіян на кількох напрямках.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Авіація Сил оборони завдала 26 ударів - підтверджено ураження 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів.

Ракетні війська і артилерія уразили, зокрема, 5 пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 системи ракетних військ і артилерії, серед них “Ураган”, та 2 склади з боєприпасами. Втрати уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Зеленського пояснили, що робити мобілізованим Росією з окупованого Криму.

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