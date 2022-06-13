ЗСУ знищили базу "вагнерівців" у Кадіївці на Луганщині завдяки відео у ТікТоку

ЗСУ знищили базу "вагнерівців" у Кадіївці на Луганщині завдяки відео у ТікТоку

У Луганській обл асті окупанти з ПВК "Вагнер" позбулися життя через відео у ТікТоку.

ЗСУ ідентифікували їхні позиції і вгатили по них вогнем.

Про це в інтерв'ю НВ розповів дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

За його словами, внаслідок атаки по базі вагнерівців у Кадіївці Луганської області могли загинути зо два десятки російських найманців.

За інформацією окупантів, біля стадіону, де була розташована база, де перебували 22 людей. Бойовики описали тільки двох жінок похилого віку.

"Де ще 20? Незрозуміло. Вони визнають, що стадіон було зруйновано, тож можна зробити припущення, що саме ці 20 [людей], про яких у звіті нічого немає, — вагнерівці, які мали б загинути",– зазначив Михайлов.

З'ясувалося, що наведення наші військові зробили завдяки відео з тіктоку, яке у мережу виклали росіяни.

"Щодо ситуації з вагнерівцями. Було відео, де були ці найманці, зняте в дитячо-юнацькій спортивній школі. Удар було завдано по стадіону, який розташований за декілька сот метрів від тієї школи. Ситуація наступна. Побачили це відео; з’ясували, де воно було зняте; відправили туди дрон і він вже знайшов цю базу на стадіоні, по якій було завдано удар", – зазначив дослідник.

Нагадаємо, що у Луганській області від Збройних сил України дісталося "кадирівцям". Тікток-війська чеченських бойовиків отримали "на горіхи" від ЗСУ у Рубіжному.

Читайте також: