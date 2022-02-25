ЗСУ знищили близько 30 одиниць техніки окупантів під Черніговом

ЗСУ знищили близько 30 одиниць техніки окупантів під Черніговом

Підрозділ «Півночі» знищив колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів.

ЗСУ зараз відбивають атаки окупантів у Чернігівській області. Сьогодні знищено близько двох десятків танків.

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Північ".

"Підрозділи Оперативне командування "Північ" знищили близько 20 одиниць ворожих танків на менському напрямку на Чернігівщині. Втрати живої сили уточнюються. Також підрозділ «Півночі» знищив колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів. Втрати близько 10-15 одиниць техніки. Чернігів тримає оборону та знищує ворога! Вірте в ЗСУ та підтримуйте!", - повідомляють в оперативному командуванні.

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