ЗСУ знищили два ворожі КамАЗи з БК та один склад боєприпасів на Бахмутському напрямку: відео

Російські окупанти не там "припаркувалися".

Українські військові знищили два КамАЗи з боєкомплектами окупантів, а також один склад з боєприпасами на Бахмутському напрямку в Донецькій області.

Про це сьогодні, 4 листопада, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Механізований батальйон холодноярців "виписали" штраф двом ворожим камазам з БК за неправильне паркування. Окрім того був знищений будинок зі складом БК на Бахмутському напрямку", - поінформував він.

ЗСУ "насипають перцю" рашистам

Нещодавно ми розповідали, як боєць 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади з близької відстані одним пострілом знищив ворожий танк.

Станом на 4 листопада Збройні сили України від 24 лютого ліквідували 74 840 окупантів. За добу ліквідовано ще 840 російських військових.

Читайте також: