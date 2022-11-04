ЗСУ знищили два ворожі КамАЗи з БК та один склад боєприпасів на Бахмутському напрямку: відео

Російські окупанти не там "припаркувалися".
Українські військові знищили два КамАЗи з боєкомплектами окупантів, а також один склад з боєприпасами на Бахмутському напрямку в Донецькій області.
Про це сьогодні, 4 листопада, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Механізований батальйон холодноярців "виписали" штраф двом ворожим камазам з БК за неправильне паркування. Окрім того був знищений будинок зі складом БК на Бахмутському напрямку", - поінформував він.
ЗСУ "насипають перцю" рашистам
Нещодавно ми розповідали, як боєць 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади з близької відстані одним пострілом знищив ворожий танк.
Станом на 4 листопада Збройні сили України від 24 лютого ліквідували 74 840 окупантів. За добу ліквідовано ще 840 російських військових.
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