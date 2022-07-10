ЗСУ знищили дві ДРГ на Донеччині та взяли кілька окупантів у полон

Українські захисники вчасно виявили дві диверсійно-розвідувальні групи ворога і знищили їх.

Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.

"ЗС РФ продовжує активно відправляти диверсійно-розвідувальні групи для виявлення позицій ЗС України, але більшість із них не повертається. Так, 6 липня на Донеччині було знищено дві ДРГ, є інформація про загибель 13 військовослужбовців ЗС РФ. Крім того, кілька солдатів здалися в полон і тепер доповідають українським військовим про докладне місце розташування російських позицій та про наступальні плани", - розповів журналіст.

Нагадаємо, що в окупованому Алчевську лунали вибухи - повідомляють про пожежу на складі боєприпасів.

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