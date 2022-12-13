ЗСУ знищили групу окупантів на Бахмутському напрямку (відео)

В районі Бахмута ЗСУ знешкодили групу окупантів.
На Донеччині в районі Бахмута тривають активні бойові дії. На цій ділянці фронту українські захисники "мінуснули" велику групу окупантів.
Відео виклали в телеграм-каналі "СтратКом ЗСУ".
"Бахмутський напрямок. Знищення групи противника точним вогнем наших воїнів", - повідомили автори відео.
На кадрах видно, як група окупантів вирушила на завдання. Українські захисники за допомогою безпілотника виявили ворога, а далі вже до справ стали українські артилеристи.
Вони накрили цю ділянку артилерійським вогнем.
До місце призначення окупанти не дісталися.
Нагадаємо, що в Мережу потрапило відео, як боєць ЗСУ під шквальним вогнем витягує з поля пораненого побратима і надає йому першу медичну допомогу.
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