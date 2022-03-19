ЗСУ знищили кілька колон, з десяток повітряних цілей та генерала окупантів: зведення Генштабу за останню добу

ЗСУ знищили кілька колон, з десяток повітряних цілей та генерала окупантів: зведення Генштабу за останню добу

Зенітними ракетними військами та винищувальною авіацією України було уражено 12 повітряних цілей ворога - 2 літаки, 3 вертольоти, 3 БПЛА та 4 крилаті ракети.

В Україні триває 24 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Також читайте Росія має намір перекинути на війну до України свої підрозділи з Вірменії - Генштаб

У Генштабі ЗСУ оприлюднили оперативну інформацію станом на 06:00 19 березня 2022 року щодо російського вторгнення.

Положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. ЗСУ та інші підрозділи Сил оборони продовжували завдавати удари по угрупованнях військ ворога, який намагався утримати захоплені рубежі.

Зенітними ракетними військами та винищувальною авіацією України було уражено 12 повітряних цілей ворога - 2 літаки, 3 вертольоти, 3 БПЛА та 4 крилаті ракети.

Також захисники України знищили кілька колон техніки окупантів в Миколаївській та Сумській області, а також командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил РФ генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева.

Через це у Генштабі передбачають що у РФ внесуть зміни до існуючого законодавства та розпочнуть відкриту мобілізацію для продовження затяжної, виснажливої війни.

З території України продовжують доправляти загиблих та поранених військовослужбовців ЗС РФ та "Росгвардії". Так, у місті Гомель для прийому і лікування поранених окупантів залучені усі медичні заклади, що мають хірургічні відділення. Хірурги працюють цілодобово, усі планові операції білоруських громадян або відмінено, або перенесено на невизначений термін. Фіксується великий відсоток смертності серед важкопоранених російських загарбників.

"Ворог продовжує нести суттєві втрати. Має проблеми з логістичним забезпеченням підрозділівЗС РФ брати участь у війні проти України", - йдеться в зведенні Генштабу.

Нагадаємо, що ескомандувач армії США у Європі Бен Годжес заявив, що протягом 10-12 днів у Росії закінчаться ресурси для ведення наступальних дій в Україні, тож президент Володимир Путін намагатиметься "заморозити" ситуацію на місцях.