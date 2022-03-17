ЗСУ знищили командний пункт ворога і 9 повітряних суден: ранкове зведення Генштабу на ранок 17 березня

ЗСУ продовжували завдавати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається закріпитися та утримувати оборону захоплених рубежів.

В Україні розпочалася 22 друга доба протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

У Генштабі опублікували ранкове зведення щодо війни в Україні станом на 6 ранку 17 березня.

Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. ЗСУ продовжували завдавати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається закріпитися та утримувати оборону захоплених рубежів.

Минулої доби українські захисники знищили командний пункт та підрозділи забезпечення 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу зЗС РФ, втрати ворога уточнюються.

Зенітні ракетні війська Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України знищили 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34, 3 винищувачі Су-34СМ, 3 вертольоти та БПЛА оперативно-тактичного рівня. Інформація щодо типу ще одного збитого літака та загибелі льотчиків уточнюється.

"Ворог, не маючи успіху у проведенні наземної операції, продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселих районах українських міст. Російські окупанти продовжують підступно діяти і в інформаційному просторі - здійснюють кібератаки, фізично знищуюють ретранслятори телевізійних та радіосигналів, продовжують масову інформаційну компанію з метою дискредитації вищого військово-політичного керівництва України та Сил оборони", - повідомляють у Генштабі.

Окупаційні війська продовжують нести втрати. Мають великі проблеми з комплектуванням бойових підрозділів та підрозділів забезпечення. Особовий склад противника деморалізований, що призвело до збільшення кількості випадків дезертирства та відмовами військовослужбовців збройних сил російської федерації брати участь у війні на території України.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що в середу, 16 березня, не працювали гуманітарні коридори, оскільки російські військові не припиняли обстрілів та не гарантували безпеки. За його словами, українська сторона готова забезпечувати тишу, вивозити людей і направляти гуманітарні вантажі, але для цього потрібне таке ж бажання з боку російських окупантів.