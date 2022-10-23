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ЗСУ знищили місце дислокації росіян у Новій Каховці та "вивели з ладу" понад сотню окупантів на Запоріжжі

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ЗСУ знищили місце дислокації росіян у Новій Каховці та "вивели з ладу" понад сотню окупантів на Запоріжжі

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Сили оборони завдали ударів по місцях скупчення живої сили та техніки росіян на південному напрямку.

Сили оборони продовжують кошмарити росіян, які оселилися в захоплених українських містах і селах.

Про знищення особового складу та техніки противника за попередні дні повідомили у Генштабі ЗСУ.

Так, підтверджено, що у Новій Каховці на Херсонщині, в результаті ураження місця дислокації загарбників, знищено 6 одиниць озброєння та військової техніки та до 150 військовослужбовців поранено.

У Запорізькій області окупантам також добряче дісталося від ЗСУ.  Знищено 5 одиниць озброєння та військової техніки та близько 100 військовослужбовців поранено. Інформація щодо загиблих окупантів уточнюється.

Пілоти ЗСУ протягом минулої доби завдали 17 ударів. Підтверджено ураження 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 позицій ЗРК ворога. Підрозділи ППО збили 1 гелікоптер Ка-52 та 3 БпЛА “Орлан”.

"Військовослужбовці ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 3 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 5 інших важливих об’єктів ворога, включаючи одну радіолокаційну станцію", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що ЗСУ "мінуснули" майже пів сотні росіян та два танки на південному напрямку.  Також знищено 16 одиниць автобронетанкової техніки та 4 ворожі склади з боєприпасами у Первомайському та Бериславському районах.

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
633
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