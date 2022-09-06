ЗСУ знищили на Донеччині сучасний бронеавтомобіль Росгвардії "Патруль" разом з екіпажем: відео

В ЗСУ показали, як палає сучасний бронеавтомобіль окупантів на Донеччині.

Українські військові знищили бронемашину Росгвардії "Патруль" разом з екіпажем. Ворожу ціль помітили аеророзвідники, які і надали артилеристам координати окупантів.

Про це повідомили у Десантно-штурмових війська ЗСУ.

"Воїни окремого гаубичного артилерійського підрозділу ДШВ ЗС України знищили точним ударом новітню техніку окупантів, бронемашину росгвардії загарбників "Патруль" разом з екіпажем", - йдеться у повідомленні.



Машину окупантів помітили українські аеророзвідники і передали координати цілі артилеристам ДШВ.

"І далі – справа техніки. Визначили ціль, навелись… і техніка разом з окупантами перетворилась на згарище", - йдеться у повідомленні.

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