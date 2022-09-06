ЗСУ знищили на Донеччині сучасний бронеавтомобіль Росгвардії "Патруль" разом з екіпажем: відео

В ЗСУ показали, як палає сучасний бронеавтомобіль окупантів на Донеччині.
Українські військові знищили бронемашину Росгвардії "Патруль" разом з екіпажем. Ворожу ціль помітили аеророзвідники, які і надали артилеристам координати окупантів.
Про це повідомили у Десантно-штурмових війська ЗСУ.
"Воїни окремого гаубичного артилерійського підрозділу ДШВ ЗС України знищили точним ударом новітню техніку окупантів, бронемашину росгвардії загарбників "Патруль" разом з екіпажем", - йдеться у повідомленні.
Машину окупантів помітили українські аеророзвідники і передали координати цілі артилеристам ДШВ.
"І далі – справа техніки. Визначили ціль, навелись… і техніка разом з окупантами перетворилась на згарище", - йдеться у повідомленні.
Читайте також: