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ЗСУ знищили на Донеччині сучасний бронеавтомобіль Росгвардії "Патруль" разом з екіпажем: відео

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ЗСУ знищили на Донеччині сучасний бронеавтомобіль Росгвардії "Патруль" разом з екіпажем: відео

скриншот з відео

В ЗСУ показали, як палає сучасний бронеавтомобіль окупантів на Донеччині.

Українські військові знищили бронемашину Росгвардії "Патруль" разом з екіпажем. Ворожу ціль помітили аеророзвідники, які і надали артилеристам координати окупантів.

Про це повідомили у Десантно-штурмових війська ЗСУ.

"Воїни окремого гаубичного артилерійського підрозділу ДШВ ЗС України знищили точним ударом новітню техніку окупантів, бронемашину росгвардії загарбників "Патруль" разом з екіпажем", - йдеться у повідомленні.

Машину окупантів помітили українські аеророзвідники і передали координати цілі артилеристам ДШВ.

"І далі – справа техніки. Визначили ціль, навелись… і техніка разом з окупантами перетворилась на згарище", - йдеться у повідомленні.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4748
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