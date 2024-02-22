ЗСУ знищили окупантів на полігоні, МВФ готує Україні додаткові $900 млн: головні новини ночі 22 лютого 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- ЗСУ завдали влучного удару по полігону з окупантами (відео) Читати далі –>
- У Держдепі заявили, що РФ не змогла отримати перевагу у війні проти України Читати далі –>
- МВФ та Україна домовляються про транш у $900 млн - Bloomberg Читати далі –>
- "Конфіскація російських активів не суперечить міжнародному праву - Bloomberg Читати далі –>
- У США розповіли деталі нового пакету санкцій проти РФ Читати далі –>
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