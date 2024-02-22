Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ знищили окупантів на полігоні, МВФ готує Україні додаткові $900 млн: головні новини ночі 22 лютого 2024 року

ЗСУ знищили окупантів на полігоні, МВФ готує Україні додаткові $900 млн: головні новини ночі 22 лютого 2024 року

МВФ / Фото: flickr.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • ЗСУ завдали влучного удару по полігону з окупантами (відео) Читати далі –>
  • У Держдепі заявили, що РФ не змогла отримати перевагу у війні проти України Читати далі –>
  • МВФ та Україна домовляються про транш у $900 млн - Bloomberg Читати далі –>
  • "Конфіскація російських активів не суперечить міжнародному праву - Bloomberg Читати далі –>
  • У США розповіли деталі нового пакету санкцій проти РФ Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація