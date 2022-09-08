ЗСУ знищили переправу в Дар'ївці на Херсонщині, позбавивши окупантів шляху між північним і південним секторами - британська розвідка

На Херсонщині ЗСУ позбавляють окупантів зв'язку між секторами.

Для цього українські захисники підірвали міст у Дар'ївці на Херсонщині.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

У Херсонській області українські підрозділи продовжують вести наступальні дії. Україна, ймовірно, знищила військовий понтонний міст на Дар'ївці, який російські війська розгорнули після того, як був серйозно пошкоджений сусідній автомобільний міст.

Переправа через Дар'ївку є одним із основних шляхів між північним і південним секторами російської військової присутності вздовж річки Дніпро.

Нагадаємо, у с. Мала Токмачка Запорізької області, окупанти обстріляли людей, які стояли у черзі за гуманітарною допомогою. На місці трагедії загинули троє осіб, ще сімох людей поранено, з них троє - у тяжкому стані.

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