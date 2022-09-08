ЗСУ знищили переправу в Дар'ївці на Херсонщині, позбавивши окупантів шляху між північним і південним секторами - британська розвідка

На Херсонщині ЗСУ позбавляють окупантів зв'язку між секторами.
Для цього українські захисники підірвали міст у Дар'ївці на Херсонщині.
Про це йдеться у звіті британської розвідки.
- У Херсонській області українські підрозділи продовжують вести наступальні дії. Україна, ймовірно, знищила військовий понтонний міст на Дар'ївці, який російські війська розгорнули після того, як був серйозно пошкоджений сусідній автомобільний міст.
- Переправа через Дар'ївку є одним із основних шляхів між північним і південним секторами російської військової присутності вздовж річки Дніпро.
Нагадаємо, у с. Мала Токмачка Запорізької області, окупанти обстріляли людей, які стояли у черзі за гуманітарною допомогою. На місці трагедії загинули троє осіб, ще сімох людей поранено, з них троє - у тяжкому стані.
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