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ЗСУ знищили переправу в Дар'ївці на Херсонщині, позбавивши окупантів шляху між північним і південним секторами - британська розвідка

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ЗСУ знищили переправу в Дар'ївці на Херсонщині, позбавивши окупантів шляху між північним і південним секторами - британська розвідка

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Херсонщині ЗСУ позбавляють окупантів зв'язку між секторами.

Для цього українські захисники підірвали міст у Дар'ївці на Херсонщині.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

  • У Херсонській області українські підрозділи продовжують вести наступальні дії. Україна, ймовірно, знищила військовий понтонний міст на Дар'ївці, який російські війська розгорнули після того, як був серйозно пошкоджений сусідній автомобільний міст.
  • Переправа через Дар'ївку є одним із основних шляхів між північним і південним секторами російської військової присутності вздовж річки Дніпро.

Нагадаємо, у с. Мала Токмачка Запорізької області, окупанти обстріляли людей, які стояли у черзі за гуманітарною допомогоюНа місці трагедії загинули троє осіб, ще сімох людей поранено, з них троє - у тяжкому стані. 

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