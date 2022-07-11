ЗСУ знищили пересувний командний пункт окупантів у Таврійську: в ОВА розповіли перші подробиці

В результаті ударів ЗСУ знищено військову техніку, оснащення та живу силу загарбників.

Про це розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"За попередньою інформацією, ті звуки, що вночі чули в Каховці і поблизу — це чітке влучання наших Збройних Сил у Таврійську. Знищено пересувний командний пункт ворога, військову техніку, радари й антени, ПВО, що наставили там орки, є 200-ті росіяни. Початок тижня багатообіцяючий", - написав Хлань.

Він також розповів, що вчора під час обстрілів бази окупантів у Херсоні загинув хтось з командування.

"Вчора в Херсоні міг загинути полковник Росгвардії Алєксандр Нєчіпурєнко. Чекаємо на підтвердження інформації. Але те, що хтось з "віпів" постраждав, сумніву немає, бо паніки й швидких у орків було занадто багато", - розповів Хлань.

Сергій Хлань додав, що минулі вихідні були надзвичайно успішними для ЗСУ і для жителів Херсонщини.

"Вразили скупчення військ, підірвали командний пункт, склади. Орки метушилися, тікали з захоплених приміщень ОДА, з так званого гуманітарного штабу. Розсипалися як миші", - резюмував Хлань.

Він пообіцяв більше подробиць по Таврійську згодом.

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