ЗСУ знищили підрозділ мотострілків, ворожу ДРГ та вогневий взвод окупантів на Луганщині

В них це не дуже виходить, оскільки за останні два дні підрозділи росіян зазнали шалених втрат.

Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.

Через два тижні після заяв вищого військово-політичного керівництва РФ про звільнення ЛНР, російське угруповання військ продовжує безуспішні спроби повного взяття під контроль Луганської області України.

"За 16-17 липня в районі Білогорівки та Верхньокам'янки силами оборони України було відбито безліч спроб наступу ЗС РФ та знищено:

підрозділ 15 окремої мотострілецької бригади (в/ч 90600, Рощинський) – 24 військовослужбовці загинули та понад 17 поранені;

ДРГ зі складу однієї з частин Центрального ВО – 6 загинуло, не менше 5 поранено;

вогневий взвод 385 артилерійської бригади (в/ч 32755, Тоцьке) – знищено 3 САУ 2С19 “Мста-С”, щонайменше 15 військовослужбовців загинули", - розповів Цимбалюк.

Нагадаємо, що у Луганській області підрозділи 80 (в/ч 87441, Чебаркуль) та 239 (в/ч 89547, Чебаркуль) танкових полків 90 танкової дивізії потрапили під артилерійський вогонь ЗС України. Внаслідок удару знищено 13 танків Т-72.

Читайте також: