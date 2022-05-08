ЗСУ знищили підрозділ окупантів, який намагався форсувати річку Сіверський Донець

ЗСУ відправили до прабатьків підрозділ російських окупантів на Донеччині.

Вони саме намагалися перебратися через річку Сіверський Донець.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"Під час спроби форсування річки Сіверський Донець у Донецькій області було знищено підрозділ однієї з БТГр 41 загальновійськової армії (в/ч 64128 Новосибірськ) Центрального ВО. Втрати серед особового складу склали: 8 загиблих, 16 поранених, 3 військовослужбовці "зникли безвісти", - проінформував журналіст.

Нагадаємо, що Запорізькій області після зустрічі з ЗСУ окупанти накивали п'ятами, залишивши поранених і загиблих.

Також раніше повідомлялося, що з березня цього року на контрольно-постових пунктах Південного та Північнокавказького федеральних округів РФ регулярно затримують військовослужбовців, які нелегально провозять зброю та боєприпаси з України. Переважно це солдати 58 загальновійськової армії (в/ч 47084, Владикавказ), які планували використовувати зброю в особистих цілях або продати.

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