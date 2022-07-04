ЗСУ знищили пів сотні окупантів, станцію радіоелектронної розвідки та ворожі склади з боєприпасами - ОК "Південь"

ЗСУ знищили пів сотні окупантів, станцію радіоелектронної розвідки та ворожі склади з боєприпасами - ОК "Південь"

У Миколаївській області минулої доби ЗСУ добряче поколошматили окупантів.

В результаті майже пів сотні російських загарбників відправилися до прабатьків. Також було втрачено броньовану техніку,станцію радіоелектронної розвідки та боєприпаси.

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

Намагаючись розвідати позиції ЗСУ на Херсонщині, ворог запускав безпілотник "Орлан-10". Ворожий "розвідник" не встиг порацювати, оскільки бійці розрахунку переносного зенітно-ракетного комплексу його хутко виявили і знищили.

По двох ворожих складах боєприпасів в Баштанському й Снігурівському районах Миколаївщини ЗСУ завдали авіаційний і ракетний удари. Є підтвердження ліквідації одного складу, решта результатів дорозвідується.

"За добу підтверджені втрати противника складають 47 рашистів, 2 самохідні артустановки, гаубиця "Мста-Б2, радіолокаційна станція та станція радіоелектронної розвідки, а також 3 одиниці броньованої техніки", - повідомили в ОК "Південь".

Нагадаємо, що пілоти ЗСУ завдали потужних ударів по позиціях та техніці окупантів на Південному напрямку.

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