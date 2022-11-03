ЗСУ знищили понад пів сотню окупантів на Миколаївщині - Генштаб

На Миколаївщині окупантам добряче дісталося від українських захисників.
В Миколаївській та Запорізькій областях ЗСУ "насипали" окупантам.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На цей момент Генштаб уже отримав результати роботи Сил оборони України.
"За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні. Так, у населеному пункті Першотравневе Миколаївської області знищено до 60 військовослужбовців, а у населеному пункті Василівка Запорізької області поранено до 50 російських загарбників", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Донеччині в районі Бахмута ЗСУ ліквідували командира вертолітного полку РФ. Окупант перебував вже на пенсії, але пішов воювати до України в складі ПВК "Вагнер".
- "Всіх там перерізали, поубивали старих, баб ґвалтували": окупант розповів дружині, як ЗС РФ залишали Лиман
- "Головне - не збавляти темпу": Жданов пояснив, чому останніми днями зросли втрати окупантів в Україні
- "Привезли, показали напрямок, сходили в наступ, загинули, після обіду - наступні", - комбриг 93 бригади про тактику окупантів під Бахмутом