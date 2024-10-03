ЗСУ знищили ракетами ATACAMS російську радіолокаційну станцію "Небо-М" - Генштаб

Її знищення суттєво знижує здатність армії рф виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі.

Сили оборони України уразили балістичними ракетами ATACAMS російську радіолокаційну станцію "Небо-М". РЛС знищено.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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"Підрозділи ракетних військ Збройних Сил України завдали успішного удару балістичними ракетами ATACAMS по російській радіолокаційній станції "Небо-М". Її знищення суттєво знижує здатність армії рф виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі", - сказано у повідомленні.

В українському відомстві наголошують, що РЛС "Небо-М" є дуже складним об'єктом для ураження, що працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об’єктів.

За наявною інформацією Генштабу, в РФ залишилося лише 10 систем цього типу, вартість кожної з яких оцінюється у понад 100 мільйонів доларів США.

"Знищення РЛС "Небо-М" створить сприятливий "повітряний коридор" для ефективного використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG. Бойова робота Сил оборони по важливих цілях ворога триває", - підсумували у Генштабі.

Нагадаємо, Сили оборони знищили радіолокаційну станцію росіян “Каста-2Е2” на Запоріжжі.

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